​Обамеянг пропустит ещё один матч «Арсенала» - ранее габонца лишили повязки капитана

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг не поможет «Арсеналу» в субботнем матче Премьер-лиги против «Лидса». Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил рулевой лондонской команды Микель Артета.

Пьер-Эмерик Обамеянг пропустит уже третий матч «Арсенала» подряд – ранее габонец не сыграл против «Саутгемптона» и «Вест Хэма». Футболист был отстранён из-за дисциплинарного нарушения. На неделе «канониры» объявили о том, что Обамеянг был лишён капитанской повязки.

Матч Премьер-лиги между «Лидсом» и «Арсеналом» стартует 18 декабря в 20:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.