«Худшие недели в моей жизни»: Регилон рассказал о тренировках Конте в «Тоттенхэме»

Защитник «Тоттенхэма» Серхи Регилон, который стал одним из творцов победы лондонской команды над «Лидсом», на послематчевой пресс-конференции рассказал о стартовом отрезке работы с новым наставником Антонио Конте.

Испанец отметил, что таких изматывающих тренировок в своей карьере он еще не встречал. «Мы много работали во время паузы на поединки сборных. Это были худшие недели в моей жизни, если говорить об интенсивных занятиях. Впрочем, это дало свой результат – теперь я думаю только о футболе и своих задачах на поле, когда ложусь спать», - прокомментировал игрок.

Напомним, что Конте на должности главного тренера «шпор» в чемпионате Англии пока не проигрывает.