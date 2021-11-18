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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте нужен ещё один вратарь в «Тоттенхэме» слухи

18 Ноября 2021 • 18:54 Комментировать
Тоттенхэм
...
Лидс
21.11 19:30

Несмотря на наличие Уго Лльориса и Пьерлуиджи Голлини, который был куплен у «Аталанты» прошедшим летом, главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте попросил руководство клуба приобрести еще одного голкипера.

Речь идет о вратаре «Эвертона» и сборной Англии Джордане Пикфорде, передает британское издание The Telegraph. Согласно источнику, именно англичанин должен стать сменщиком Лльориса, а в последствии и вовсе забрать себе статус первого номера команды.

«Ириски» же намерены получить за одного из своих лидеров не менее 25 миллионов евро. На Евро-2020 Пикфорд вошел в различные символические сборные всего турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эвертон Джордан Пикфорд
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