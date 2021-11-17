«Проблемы для Конте»: Защитник «Тоттенхэма» Ромеро получил травму в расположении сборной Аргентины

По всей видимости, Антонио Конте не удастся рассчитывать на оптимальный состав и в ближайших матчах «Тоттенхэма» - на этот раз из обоймы команды вылетел центральный защитник Кристиан Ромеро, которого лондонцы приобрели прошедшим летом за 35 миллионов евро.

Футболист травмировался в поединке за сборную Аргентины против Бразилии, попросив замену в начале второго тайма. По информации журналиста Фабрицио Романо, игрок повредил заднюю поверхность бедра.

По приезду в Лондон Ромеро пройдет дополнительные медицинские обследования, которые установят более точные сроки реабилитации. Пока же известно, что подобные травмы следует лечить как минимум две-три недели, поэтому участие аргентинца в ближайших играх «шпор» исключается.