Конте рассказал, в каких аспектах необходимо преисполниться «Тоттенхэму»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте на встрече с представителями прессы поговорил о проблемах команды. Итальянский специалист отметил, что лондонцам еще предстоит долгая и тяжелая работа перед тем, как стать конкурентоспособными в АПЛ.

По словам наставника, «шпорам» необходимо усовершенствовать практически все компоненты игры. «Нам нужно поработать над передвижениями, тактикой, физической готовностью и менталитетом», - прокомментировал Конте на пресс-конференции.

Также тренер затронул персону нападающего Гарри Кейна, назвав того футболистом высочайшего уровня, на которого он очень сильно рассчитывает.