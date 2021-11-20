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Конте признал, что «Тоттенхэм» является самым сложным испытанием в его карьере

20 Ноября 2021 • 19:50 Комментировать
Тоттенхэм
...
Лидс
Через 22 ч. 46 мин.

Новоиспеченный главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте признался, что его новой команде предстоит еще очень длинный путь к успеху. По словам итальянского специалисту, ему еще никогда не приходилось решать столь огромные проблемы в своей тренерской карьере.

«Я всегда принимал клубы, которые находятся в процессе перестройки. Но этот случай – определенно самый трудный за все время работы. Поэтому я и мотивирован как никогда раньше», - приводит слова Конте издание Gazzetta dello Sport.

Напомним, что пока «шпоры» при бывшем наставнике «Интера» в АПЛ еще не побеждали, сыграв вничью с «Эвертоном» двумя неделями ранее.  

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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Идет 2 минута Ливерпуль 0:0 Арсенал
21.11  17:00 Манчестер Сити ... Эвертон 1.22 6.8 13
21.11  19:30 Тоттенхэм ... Лидс 1.83 4 4.1
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