Конте признал, что «Тоттенхэм» является самым сложным испытанием в его карьере

Новоиспеченный главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте признался, что его новой команде предстоит еще очень длинный путь к успеху. По словам итальянского специалисту, ему еще никогда не приходилось решать столь огромные проблемы в своей тренерской карьере.

«Я всегда принимал клубы, которые находятся в процессе перестройки. Но этот случай – определенно самый трудный за все время работы. Поэтому я и мотивирован как никогда раньше», - приводит слова Конте издание Gazzetta dello Sport.

Напомним, что пока «шпоры» при бывшем наставнике «Интера» в АПЛ еще не побеждали, сыграв вничью с «Эвертоном» двумя неделями ранее.