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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн рассказал, что повлияло на его плохую форму – сорвавшийся переход в «Сити» здесь ни при чём

11 Ноября 2021 • 19:26 Комментировать (1)
Тоттенхэм
...
Лидс
21.11 19:30

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн рассказал, что стало причиной спада его игровой формы в новом сезоне. Напомним, что англичанин забил лишь один гол в десяти матчах лондонцев в Премьер-лиге.

По словам Кейна, никакого отношения к его проблемам не имеет сорвавшийся трансфер в «Манчестер Сити». Он признался, что хотел сменить клубную прописку, но при этом опроверг информацию о случившемся разочаровании из-за краха всех планов.

«Я легко справился с тем, что мне не удалось перейти в «Сити». На мое состояние повлиял другой аспект, а именно проигранный финал со сборной на чемпионате Европы. До сих пор не могу его забыть», - приводит слова Кейна ESPN.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ray black
11 Ноября 2021 в 19:47
Ну да ну да. Из Майами тоже не смог вовремя приехать из чуства глубочайшего разочарования и горя. А не потому что хотел повлиять на Леви. Сделаем вид что верим.
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