Кейн рассказал, что повлияло на его плохую форму – сорвавшийся переход в «Сити» здесь ни при чём

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн рассказал, что стало причиной спада его игровой формы в новом сезоне. Напомним, что англичанин забил лишь один гол в десяти матчах лондонцев в Премьер-лиге.

По словам Кейна, никакого отношения к его проблемам не имеет сорвавшийся трансфер в «Манчестер Сити». Он признался, что хотел сменить клубную прописку, но при этом опроверг информацию о случившемся разочаровании из-за краха всех планов.

«Я легко справился с тем, что мне не удалось перейти в «Сити». На мое состояние повлиял другой аспект, а именно проигранный финал со сборной на чемпионате Европы. До сих пор не могу его забыть», - приводит слова Кейна ESPN.