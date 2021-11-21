Волевая победа над «Лидсом» стала первой для Конте в «Тоттенхэме»

В 12-м туре АПЛ «Тоттенхэм» принимал поднимающийся из зоны вылета «Лидс», который в последних матчах выглядел даже лучше «шпор». Гости и сегодня превзошли столичных соперников во всем, кроме голов. Дэниэл Джеймс на 44-й минуте принес «Лидсу» победу в первом тайме, а после перерыва голы Пьера-Эмиля Хёйбьерга принесли три очка «Тоттенхэму», который впервые успешно сыграл в АПЛ при Антонио Конте.