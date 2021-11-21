Волевая победа над «Лидсом» стала первой для Конте в «Тоттенхэме»

В 12-м туре АПЛ «Тоттенхэм» принимал поднимающийся из зоны вылета «Лидс», который в последних матчах выглядел даже лучше «шпор». Гости и сегодня превзошли столичных соперников во всем, кроме голов. Дэниэл Джеймс на 44-й минуте принес «Лидсу» победу в первом тайме, а после перерыва голы Пьера-Эмиля Хёйбьерга принесли три очка «Тоттенхэму», который впервые успешно сыграл в АПЛ при Антонио Конте.
Протокол игры
|44' Джеймс Дэниэл (0:1)
|(1:1) Хёйбьерг Пьер-Эмиль 58'
|(2:1) Регилон Серхио 69'
Льорис Уго • Танганга Джафет 68' ( Санчес Давинсон ( 68') • Дайер Эрик • Дэвис Бен • Эмерсон Жуниор • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Уинкс Гарри • Регилон Серхио 79' ( Сессеньон Райан ( 79') • Лукас Моура 88' ( Алли Деле ( 88') • Сон Хынмин • Кейн Гарри
Запасные: Н'Домбеле Тангай • Голлини Пьерлуиджи • Доэрти Мэтт • Бергвейн Стевен • Родон Джо • Хиль Бриан
Меслье Иллан • Льоренте Диего • Филлипс Кэлвин • Купер Лиам • 67'Стрёйк Паскаль • Форшоу Адам 65' 72' ( Робертс Тайлер ( 72') • Даллас Стюарт • Джеймс Дэниэл • Клих Матеуш 59' ( Фирпо Жуниор ( 59') • Харрисон Джек • Джелхардт Джо 30' 87' ( Маккинстри Стюарт ( 87')
Запасные: Клаессон Кристоффер • Гринвуд Сэм • Дженкинс Джек • Драме Коди • Маккаррон Лиэм • Крессвел Чарли
21 ноября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".