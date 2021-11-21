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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Волевая победа над «Лидсом» стала первой для Конте в «Тоттенхэме»

21 Ноября 2021 • 21:24 Комментировать (3)
Тоттенхэм
2:1
Лидс
окончен

В 12-м туре АПЛ «Тоттенхэм» принимал поднимающийся из зоны вылета «Лидс», который в последних матчах выглядел даже лучше «шпор». Гости и сегодня превзошли столичных соперников во всем, кроме голов. Дэниэл Джеймс на 44-й минуте принес «Лидсу» победу в первом тайме, а после перерыва голы Пьера-Эмиля Хёйбьерга принесли три очка «Тоттенхэму», который впервые успешно сыграл в АПЛ при Антонио Конте.

Протокол игры  
Тоттенхэм 2:1 Лидс
    44' Джеймс Дэниэл (0:1)
(1:1) Хёйбьерг Пьер-Эмиль 58'    
(2:1) Регилон Серхио 69'    
Льорис Уго Танганга Джафет   68' (Санчес Давинсон (   68') Дайер Эрик Дэвис Бен Эмерсон Жуниор Хёйбьерг Пьер-Эмиль Уинкс Гарри Регилон Серхио   79' (Сессеньон Райан (   79') Лукас Моура   88' (Алли Деле (   88') Сон Хынмин Кейн Гарри
Запасные: Н'Домбеле Тангай Голлини Пьерлуиджи Доэрти Мэтт Бергвейн Стевен Родон Джо Хиль Бриан
Меслье Иллан Льоренте Диего Филлипс Кэлвин Купер Лиам   67' Стрёйк Паскаль Форшоу Адам   65'   72' (Робертс Тайлер (   72') Даллас Стюарт Джеймс Дэниэл Клих Матеуш   59' (Фирпо Жуниор (   59') Харрисон Джек Джелхардт Джо   30'   87' (Маккинстри Стюарт (   87')
Запасные: Клаессон Кристоффер Гринвуд Сэм Дженкинс Джек Драме Коди Маккаррон Лиэм Крессвел Чарли
21 ноября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лидс
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
21 Ноября 2021 в 21:32
Тоттенхэм молодцом! Так держать! Вперёд шпоры и Конте!
Misha_diablo_football
21 Ноября 2021 в 21:31
Антоха постепенно поднимает клуб на вершину...
Don sangre
21 Ноября 2021 в 21:35
Посмотрим! Пока неплохо стартовал Конте!
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окончен Тоттенхэм 2:1 Лидс
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