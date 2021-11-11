Вчера, 10-ноября, испанская пресса писала о том, что мадридский «Реал» предложил «Тоттенхэму» подписать несколько своих игроков, на которых клуб не рассчитывает в ближайшем будущем. В этот же вечер стало известно о желании Антонио Конте вернуть на Туманный Альбион Гарета Бэйла.

Впрочем, журналисты издания Marca разузнали, почему новоиспеченный наставник лондонцев не обратил свое внимание на возможность пригласить в команду Эдена Азара – «сливочные» готовы отпустить бельгийца зимой, потребовав не так много денег, как ожидалось.

По информации источника, Конте считает Азара недостаточно работоспособным футболистом. Та философия, которую «Тоттенхэму» намерен привить специалист, не соответствует игровому стилю вингера сборной Бельгии.