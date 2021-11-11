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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте отказался от идеи подписать Эдена Азара в «Тоттенхэм» слухи

11 Ноября 2021 • 16:42 Комментировать
Тоттенхэм
...
Лидс
21.11 19:30

Вчера, 10-ноября, испанская пресса писала о том, что мадридский «Реал» предложил «Тоттенхэму» подписать несколько своих игроков, на которых клуб не рассчитывает в ближайшем будущем. В этот же вечер стало известно о желании Антонио Конте вернуть на Туманный Альбион Гарета Бэйла.

Впрочем, журналисты издания Marca разузнали, почему новоиспеченный наставник лондонцев не обратил свое внимание на возможность пригласить в команду Эдена Азара – «сливочные» готовы отпустить бельгийца зимой, потребовав не так много денег, как ожидалось.

По информации источника, Конте считает Азара недостаточно работоспособным футболистом. Та философия, которую «Тоттенхэму» намерен привить специалист, не соответствует игровому стилю вингера сборной Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Антонио Конте Эден Азар
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