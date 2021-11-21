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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» более четырёх часов не мог пробить в створ ворот в АПЛ

21 Ноября 2021 • 20:43 Комментировать
Тоттенхэм
2:1
Лидс
окончен

Пока дела Антонио Конте в «Тоттенхэме» складываются не лучшим образом – лондонцы по состоянию на 55-ю минуту минимально уступают «Лидсу» в матче английской Премьер-лиги.

По крайней мере, итальянскому специалисту удалось хотя бы прервать уникальную неудачную серию команды. Дело в том, что футболисты «шпор» около четырех с половиной часов не могли нанести удар в створ ворот оппонента в чемпионате Англии – последние шесть таймов в исполнении «Тоттенхэма» завершились для них с нулем в данной графе статистики.

Исправить ситуацию удалось лишь в начале второй половины встречи с «Лидсом». К слову, это первое попадание по воротам при Конте – в противостоянии с «Эвертоном» (0:0), в котором итальянец уже руководил подопечными, игра в атаке также оставляла желать лучшего.

Проследить за тем, удастся ли коллективу из Лондона отыграться у «Лидса», можно на сайте Liveresult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция матча. 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм
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