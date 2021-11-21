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Конте – о дебютной победе: «Это только начало, хочу всё изменить в «Тоттенхэме»

21 Ноября 2021 • 22:18 Комментировать (1)
Тоттенхэм
2:1
Лидс
окончен

Новоиспеченный главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал свою дебютную победу в АПЛ в новой команде – лондонцы провели ужасный первый тайм против «Лидса», но смогли реабилитироваться после перерыва.

«Это только начало, отправная точка. Я хочу все изменить в «Тоттенхэме», в частности менталитет. Игроки тоже этого хотят. Я рад, что удалось переломить ход встречи. Мы отреагировали на стратегию соперника, начали активнее прессинговать. До этого наблюдалось много проблем – не было интенсивности, было трудно в борьбе, уступали тактически», - рассказал итальянский специалист в эфире Sky Sports.

Отметим, что у «шпор» действительно выдался не самый лучший отрезок – до начала второй половины поединка длилась анти-рекордная серия без ударов в створ ворот.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
21 Ноября 2021 в 22:38
Это только начало, отправная точка... )))
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ай.. раззудись плечо да размахнись рука.. ))) да держице меня семеро! )))
.. ба-ла-бол.. )))
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