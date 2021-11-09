Конте заявил, что он заслужил зарплату в 18 миллионов евро

Помимо того, что болельщики «Тоттенхэма» были рады назначению Антонио Конте на должность нового главного тренера команды, некоторые из них усомнились в том, что итальянский специалист достоин такой огромной зарплаты.

Напомним, что наставник будет получать в Лондоне 18 миллионов евро в год, что стало предметом для дискуссий среди пользователей социальных сетей. Сам же Конте в интервью Calciomercato ответил на вопрос, касающийся этой темы, назвав свою заработную плату справедливой.

«Я выполняю свою работу на топ-уровне. Я хорошо справляюсь со своими обязанностями, поэтому все заслуженно. Не считаю, что мой контракт – это ограбление», - прокомментировал итальянец.