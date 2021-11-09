Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 257 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте заявил, что он заслужил зарплату в 18 миллионов евро

09 Ноября 2021 • 23:18 Комментировать
Тоттенхэм
...
Лидс
21.11 19:30

Помимо того, что болельщики «Тоттенхэма» были рады назначению Антонио Конте на должность нового главного тренера команды, некоторые из них усомнились в том, что итальянский специалист достоин такой огромной зарплаты.

Напомним, что наставник будет получать в Лондоне 18 миллионов евро в год, что стало предметом для дискуссий среди пользователей социальных сетей. Сам же Конте в интервью Calciomercato ответил на вопрос, касающийся этой темы, назвав свою заработную плату справедливой.

«Я выполняю свою работу на топ-уровне. Я хорошо справляюсь со своими обязанностями, поэтому все заслуженно. Не считаю, что мой контракт – это ограбление», - прокомментировал итальянец.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
09 Ноября
23:18 · Англия. Премьер-лига
Конте заявил, что он заслужил зарплату в 18 миллионов евро
23:10 · Англия. Премьер-лига
Лукаку близок к возвращению на поле после травмы
22:27 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, что агент Влаховича даже не отвечал на звонки представителей «Арсенала»
21:42 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «МЮ» призвал отобрать капитанскую повязку у Магуаера 1
21:34 · Англия. Премьер-лига
Шевченко хочет пригласить в «Дженоа» вингера «Челси» слухи
20:32 · Англия. Премьер-лига
Сульшер устроил недельный отпуск игрокам и персоналу «МЮ», а сам отправился в Норвегию 2
18:18 · Англия. Премьер-лига
​Жоржиньо рассказал, за кого бы отдал голос в опросе за «Золотой мяч»
17:40 · Англия. Премьер-лига
​Джеррард готов возглавить «Астон Виллу» слухи
15:31 · Англия. Премьер-лига
​Основная часть совета директоров «Манчестер Юнайтед» поддерживает Сульшера слухи
14:50 · Англия. Премьер-лига
​Названы сроки восстановления Погба – француз может не сыграть до конца года 2
14:43 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола допустил переход Стерлинга в «Барселону»
13:33 · Англия. Премьер-лига
Инс: «Сульшер издевается над ван де Беком» 4
13:24 · Англия. Премьер-лига
​Огбонна получил травму «крестов»
12:34 · Англия. Премьер-лига
Адама Траоре стал трансферной целью «Валенсии»
12:18 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелился на форварда «Манчестер Юнайтед» 2
Все новости
Рекомендуем