​Клопп назвал ориентировочные сроки восстановления Тьяго

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу сроков восстановления полузащитника команды Тьяго.

Напомним, Тьяго Алькантара получил повреждение голени в последнем матче «Ливерпуля» в Премьер-лиге против «Кристал Пэлас».

«Пока ещё не ясно, когда Тьяго вернётся. У него проблема с икроножной мышцей. Вероятно, его возвращение случится уже после октябрьской международной паузы. Но нам ещё нужно будет оценить ситуацию», - высказался Клопп на пресс-конференции.

В субботу, 25 сентября, «Ливерпулю» предстоит провести гостевой поединок чемпионата Англии против «Брентфорда».