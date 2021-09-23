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Премьер-лига

«Ливерпуль» планирует подписать Нереса слухи

23 Сентября 2021 • 15:33 Комментировать
Брентфорд
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Ливерпуль
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25.09 19:30

Давид Нерес из «Аякса» может получить в скором времени приглашение присоединиться к команде Юргена Клоппа.

Согласно информации Express Sport, 24-летняя восходящая звезда «сыновей бога» является одной из самых желанных целей мерсисайдцев. «Ливерпуль» ищет футболиста, который в будущем мог бы восполнить потенциальную потерю Мохамеда Салаха. Одним из претендентов на переезд на «Энфилд» считается именно Давид Нерес.

Прежде наставник амстердамцев Эрик тен Хаг сообщал, что вингер его команды может сменить работу не ранее лета 2022 года.

У бразильского форварда «Аякса» в текущем сезоне 2 гола и ассист в семи матчах во всех турнирах.

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Ливерпуль Аякс Давид Нерес Трансферы футбола - лето 2022
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