​Салаху покорилась отметка в 100 голов в АПЛ

В субботу вечером «Ливерпуль» разошёлся миром с «Брентфордом» - игра завершилась со счётом 3:3. Один из голов мерсисайдской команды на свой счёт записал Мохамед Салах. Для египтянина этот результативный удар стал 100-м в Премьер-лиге.

Стоит отметить, что Мохамед Салах забил 100 голов в АПЛ быстрее, чем любой другой футболист «Ливерпуля» в истории. Для покорения этой планки египетскому форварду понадобился 151 матч.

Несмотря на потерю очков, «Ливерпуль» стал единоличным лидером Премьер-лиги, поскольку «Манчестер Юнайтед» и «Челси» своим соперникам в субботу уступили. Эти команды, а также «Манчестер Сити» и «Эвертон», отстают от мерсисайдцев на один зачётный балл.