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​Клопп высказался после потери «Ливерпулем» очков

25 Сентября 2021 • 23:09 Комментировать (1)
Брентфорд
3:3
Ливерпуль
окончен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после гостевой ничьей с «Брентфордом» со счётом 3:3.

«Впечатления от игры? Не думаю, что «удовольствие» - правильное слово. Это была дикая поездка. «Брентфорд» заслужил забить три гола своей игрой. Мы, очевидно, не смогли справиться с длинными мячами, но мы должны были забивать больше.

«Брентфорд» заслужил это. Мы создали много моментов, но не смогли справиться с соперниками в обороне. Такое случается. Если бы мы выиграли 3:2 или 4:3, я бы все равно говорил о проблемах в защите. 

«Брентфорд» заслужил очко, потому что вели достойную борьбу. Я очень уважаю это», - высказался Клопп для Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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Комментарии (1)
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Id152079006
26 Сентября 2021 в 00:16
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окончен Брентфорд 3:3 Ливерпуль
26.09  16:00 Саутгемптон ... Вулверхэмптон 2.6 3.45 2.7
26.09  18:30 Арсенал ... Тоттенхэм 2.41 3.35 3.1
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