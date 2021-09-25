​Клопп высказался после потери «Ливерпулем» очков

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после гостевой ничьей с «Брентфордом» со счётом 3:3.

«Впечатления от игры? Не думаю, что «удовольствие» - правильное слово. Это была дикая поездка. «Брентфорд» заслужил забить три гола своей игрой. Мы, очевидно, не смогли справиться с длинными мячами, но мы должны были забивать больше.

«Брентфорд» заслужил это. Мы создали много моментов, но не смогли справиться с соперниками в обороне. Такое случается. Если бы мы выиграли 3:2 или 4:3, я бы все равно говорил о проблемах в защите.

«Брентфорд» заслужил очко, потому что вели достойную борьбу. Я очень уважаю это», - высказался Клопп для Sky Sports.