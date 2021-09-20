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Премьер-лига

​Тьяго не поможет «Ливерпулю» в ближайших матчах

20 Сентября 2021 • 14:10 Комментировать
Брентфорд
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Ливерпуль
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25.09 19:30

На официальном сайте «Ливерпуля» появилась информация о состоянии некоторых футболистов, имеющих проблемы со здоровьем. Полузащитник Тьяго, который был заменён в субботней игре против «Кристал Пэлас» (3:0), точно пропустит два ближайших матча команды – против «Норвича» (Кубок лиги) и против «Брентфорда» (АПЛ). При этом клуб только ожидает результаты полного обследования после полученной Тьяго травмы голени.

Отмечается, что Трент Александер-Арнольд не сыграет с «Норвичем». «Он выздоровеет через пару дней, но с «Норвичем» ему играть рано», - отметили в клубе.

Что касается Роберто Фирмино, то он должен возобновить тренировки в общей группе на этой неделе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тьяго Алькантара Роберто Фирмино Трент Александер-Арнольд
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