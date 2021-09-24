Клаван рассказал, как Клопп чуть не подрался с Милнером

Бывший защитник «Ливерпуля» Рагнар Клаван признался, что у Джеймса Милнера был нешуточный конфликт с главным тренером клуба Юргеном Клоппом.

«В команде чувствовалось напряжение. Это был отрезок между Рождеством и первыми днями нового года. Уже не помню, с кем мы играли. Возможно, был выездной матч с «Сандерлендом».

Клопп и Милнер чуть было не затеяли драку. Всё могло завершиться рукоприкладством, но Джеймс всё же отступил. Было заметно по глазам Клоппа, что он готов отстаивать свою точку зрения до конца. Это было очень напряженное время для него как тренера», - приводит воспоминания Клавана Goal.com.