«Ливерпуль» забил три мяча новичку, но не победил

Новички АПЛ из «Брентфорда» встречались с «Ливерпулем» в шестом туре и пропустили больше, чем до этого, но все равно остались довольны. Дело в том, что в результативной перестрелке команды разошлись миром - 3:3. За фаворита забили Диого Жота, Мохамед Салах и Кёртис Джонс.
«Ливерпуль» набрал 14 очков и вышел на чистое первое место.
Протокол игры
|(1:0) Пиннок Итан 27'
|31' Жота Диогу (1:1)
|54' Салах Мохамед (1:2)
|(2:2) Янельт Витали 63'
|67' Джонс Кёртис (2:3)
|(3:3) Висса Йоан 82'
Райя Давид • Айер Кристоффер • Янссон Понтус • Пиннок Итан 43' ( Йоргенсен Матиас ( 43') • Каньос Серхи • Ониика Фрэнк 44' 68' ( Баптист Шендон ( 68') • Норгор Кристиан 78' ( Висса Йоан ( 78') • Янельт Витали • Генри Рико • Мбеумо Брайан • Тони Айвен
Запасные: Фернандес Альваро III • Форсс Маркус • Йенсен Матиас • Расмуссен Мадс • Мэдс Бидструп • Годдос Саман
Алиссон Бекер • Александер-Арнольд Трент • Матип Жоэль • Ван Дейк Виргил • Робертсон Эндрю • 71'Хендерсон Джордан • Фабиньо Энрике • Джонс Кёртис 68' ( Фирмино Роберто ( 68') • Салах Мохамед • Жота Диогу • Мане Садио
Запасные: Гомес Джо • Окслейд-Чемберлен Алекс • Милнер Джеймс • Келлехер Каомхин • Минамино Такуми • Цимикас Костас • Конате Ибраима • Ориги Дивок
25 сентября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".