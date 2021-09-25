«Ливерпуль» забил три мяча новичку, но не победил

Новички АПЛ из «Брентфорда» встречались с «Ливерпулем» в шестом туре и пропустили больше, чем до этого, но все равно остались довольны. Дело в том, что в результативной перестрелке команды разошлись миром - 3:3. За фаворита забили Диого Жота, Мохамед Салах и Кёртис Джонс.

«Ливерпуль» набрал 14 очков и вышел на чистое первое место.