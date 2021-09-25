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Премьер-лига

«Ливерпуль» забил три мяча новичку, но не победил

25 Сентября 2021 • 21:27 Комментировать
Брентфорд
3:3
Ливерпуль
окончен

Новички АПЛ из «Брентфорда» встречались с «Ливерпулем» в шестом туре и пропустили больше, чем до этого, но все равно остались довольны. Дело в том, что в результативной перестрелке команды разошлись миром - 3:3. За фаворита забили Диого Жота, Мохамед Салах и Кёртис Джонс.

«Ливерпуль» набрал 14 очков и вышел на чистое первое место.

Протокол игры  
Брентфорд 3:3 Ливерпуль
(1:0) Пиннок Итан 27'    
    31' Жота Диогу (1:1)
    54' Салах Мохамед (1:2)
(2:2) Янельт Витали 63'    
    67' Джонс Кёртис (2:3)
(3:3) Висса Йоан 82'    
Райя Давид Айер Кристоффер Янссон Понтус Пиннок Итан   43' (Йоргенсен Матиас (   43') Каньос Серхи Ониика Фрэнк   44'   68' (Баптист Шендон (   68') Норгор Кристиан   78' (Висса Йоан (   78') Янельт Витали Генри Рико Мбеумо Брайан Тони Айвен
Запасные: Фернандес Альваро III Форсс Маркус Йенсен Матиас Расмуссен Мадс Мэдс Бидструп Годдос Саман
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Матип Жоэль Ван Дейк Виргил Робертсон Эндрю   71' Хендерсон Джордан Фабиньо Энрике Джонс Кёртис   68' (Фирмино Роберто (   68') Салах Мохамед Жота Диогу Мане Садио
Запасные: Гомес Джо Окслейд-Чемберлен Алекс Милнер Джеймс Келлехер Каомхин Минамино Такуми Цимикас Костас Конате Ибраима Ориги Дивок
25 сентября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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окончен Лестер 2:2 Бёрнли
окончен Уотфорд 1:1 Ньюкасл
окончен Лидс 1:2 Вест Хэм
окончен Брентфорд 3:3 Ливерпуль
26.09  16:00 Саутгемптон ... Вулверхэмптон 2.6 3.45 2.7
26.09  18:30 Арсенал ... Тоттенхэм 2.41 3.35 3.1
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