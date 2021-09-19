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Премьер-лига

«Ланс» претендует на Ориги

19 Сентября 2021 • 10:29 Комментировать
Ланс
...
Страсбург
1.92 3.70 3.85
22.09 22:00

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги имеет вариант с продолжением карьеры в чемпионате Франции.

Бельгийский форвард «красных» входит в сферу интересов «Ланса». Об этом информирует Fichajes. Сообщается, что клуб французской Лиги 1 готовит предложение, чтобы обратиться к мерсисайдцам по вопросу приглашения 26-летнего игрока.

Отметим, что Дивок Ориги выступает под знамёнами «Ливерпуля» с 2014 года. За период пребывания в английской команде форвард записал себе в актив 35 забитых мячей и 15 голевых передач в 159 проведённых играх.

Ранее Юрген Клопп похвалил бельгийца за успешное выступление в матче Лиги чемпионов с «Миланом».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ланс Дивок Ориги
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