​Клопп восхищён достижением Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу достижения Мохамеда Салаха. В субботней игре с «Брентфордом» египтянин забил свой 100-й гол в чемпионате Англии.

«Салах необыкновенный, мы все это знаем. В будущем, когда люди будут оглядываться назад и вспоминать игроков это команды, они точно будут говорить о Мохамеде. Потому что цифры, которые он показывает, безумны, невероятны.

Я знаю Мо, он сейчас сидит в раздевалке и думает о двух моментах, которые он упустил. Он, вероятно, будет самым быстрым игроком, забившим в Премьер-лиге 150 голов», - высказался Клопп в субботу вечером на пресс-конференции.