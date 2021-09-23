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Премьер-лига

Кариус может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии

23 Сентября 2021 • 10:13 Комментировать
Брентфорд
...
Ливерпуль
7.00 4.70 1.45
25.09 19:30

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии, передаёт Sport Bild. По данным источника, в услугах футболиста заинтересован «Базель».

Сообщается, что швейцарский клуб пытался подписать Кариуса ещё летом, однако стороны не смогли договориться. Теперь «Базель» попытается приобрести футболиста в январе.

Напомним, что Кариус стал игроком «Ливерпуля» в 2016 году, перейдя из «Майнца» за шесть миллионов евро. Прошлый сезон он провёл на правах аренды в составе «Унион Берлин». 

В нынешнем сезоне он на поле появлялся. Он не играет за «красных» с 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Ливерпуль Лорис Кариус
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