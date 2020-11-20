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​Клопп не стал критиковать Салаха публично

20 Ноября 2020, 17:57,

Depositphotos

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не стал публично критиковать нападающего Мохамеда Салаха. Футболист сдал положительный тест на коронавирус после посещения свадьбы своего брата в Каире.

«Честно говоря, я не хочу говорить о посещении Салахом свадьбы публично. Я общаюсь со своими футболистами наедине. Могу лишь сказать, что летом мой друг из-за меня перенёс вечеринку по случаю его дня рождения. Он знал, что я буду в Германии в тот момент. Собралось пятьдесят человек, но в последнюю минуту я решил не ехать. И это был всего лишь день рождения, причём такие вечеринки в Германии были разрешены.

Но это только одна ситуация. В разных странах оказывается разное социальное давление. Свадьба брата – особенный момент.

Мои футболисты невероятно дисциплинированы. Бывают разные ситуации. Остальное останется между мной и Салахом», - сказал Клопп на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Мохамед Салах
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