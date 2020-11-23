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Защитник «Лестера» Эванс вошёл в топ-4 по автоголам в АПЛ

23 Ноября 2020, 11:16,

Евро-Футбол.Ру

Защитник «Лестера» Джонни Эванс отметился автоголом во вчерашнем матче девятого тура английской Премьер-лиги против «Ливерпуля». Подопечные Брендана Роджерса потерпели крупное поражение со счетом 0:3.

Согласно данным Opta, для 32-летнего защитника этот автогол стал шестым в матчах английского чемпионата. Это четвертый результат в истории турнира. Больше автоголов на счету Мартина Шкртела (7), Джейми Каррагера (7) и Ричарда Данна (10).

Эванс защищает цвета «Лестера» с 2018-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Джонни провел шесть поединков, в которых получил четыре желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лестер, Джонни Эванс
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