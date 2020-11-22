Кейта получил травму в матче с «Лестером»

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22 Ноября 2020, 23:57,
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Сегодня, 22 ноября, в девятом туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле принимает «Лестер».
На 53-й минуте травму мышцы задней поверхности бедра получил полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта, уже через минуту вместо него на поле появился Неко Уильямс.
На данный момент идёт 80-я минута матча, «Ливерпуль» впереди со счётом 2:0.
25-летний капитан сборной Гвинеи в нынешнем сезоне сыграл семь матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.
Напомним, что Кейта перешёл в «Ливерпуль» из «РБ Лейпцига» в июле 2018 года, сумма трансфера составила шестьдесят миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Наби Кейта