Кейта получил травму в матче с «Лестером»

Сегодня, 22 ноября, в девятом туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле принимает «Лестер».

На 53-й минуте травму мышцы задней поверхности бедра получил полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта, уже через минуту вместо него на поле появился Неко Уильямс.

На данный момент идёт 80-я минута матча, «Ливерпуль» впереди со счётом 2:0.

25-летний капитан сборной Гвинеи в нынешнем сезоне сыграл семь матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.

Напомним, что Кейта перешёл в «Ливерпуль» из «РБ Лейпцига» в июле 2018 года, сумма трансфера составила шестьдесят миллионов евро.