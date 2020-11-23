«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью

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23 Ноября 2020, 00:07,
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Матч девятого тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером» завершился победой команды Юргена Клоппа.
|(1:0) Эванс Джонни 21'
|(2:0) Жота Диогу 41'
|(3:0) Фирмино Роберто 86'
В девятом туре АПЛ воскресную программу завершал матч лидера. И речь не про «Ливерпуль», хотя «красные» тоже участие принимали. Команда Юргена Клоппа дома встречала «Лестер» Брендана Роджерса, на один балл опережавший «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». А в свете кадровых проблем «красных» и усталости лидеров, у гостей появлялись очень даже хорошие шансы на успех.
О эпидемии травм и коронавируса в «Ливерпуле» не говорит только ленивый. Клопп лишился почти всей обороны - Ван Дейк, Гомес, Фабиньо, Трент. Глубины в полузащите - Хендерсон, Тьяго и Окслейд-Чемберлен, а теперь ещё и потерял Мо Салаха. Половина основного состава. При этом, у «Лестера» тоже проблем хватает. «Лисьи» лидеры выбывают точечно - Чаглар, Рикарду Перейра и Уилфрид Ндиди не смогли принять участие в матче на «Энфилде».
В старте «Ливерпуля» нашлось место молодому Джонсу, трио нападения ожидаемо дополнил Диогу Жота, у «Лис» впереди все сильнейшие - Варди, Барнс и Мэддисон. Но несмотря на все проблемы «Ливерпуль» очень уверенно игру вёл. Фирмино и Кейта вывели на ударную позицию юного Джонса - Шмейхель ногами парировал удар Кертиса. Дальше был опасный удар Диогу Жоты, но и тут датский голкипер выручил. Не ожидал Каспер только «подлянки» от своего.
Джеймс Милнер навесил в центр вратарской от углового флага, Эванс выиграл позицию у Мане, однако вместо выноса затылком пробил под перекладину своих ворот -1:0. «Лестер» опешил, скорее по инерции огрызнулся парой атак, но под конец тайма пропустил второй, зевнув классическое наступление «Ливерпуля». Робертсон один остался слева и вырезал выверенный кросс на Жоту. Диогу опередил защитника и головой пробил в противоход Касперу Шмейхелю - 2:0.
Через 10 минут после старта второго тайма состав «Ливерпуля» ещё помолодел, Неко Уильямс вынужденно появился на поле, заменив травмированного Наби Кейта. И почти тут же «красные» должны был забивать третий, но им просто не повезло. Жота лупил в ближний угол - Шмейхель спас, на отскоке сам же португалец простреливает в голову Фирмино, от которой мяч отскакивает в штангу. Такая суматоха была, что даже оборона «Лестера» не поняла, как же её пронесло в этом эпизоде.
Разгром всё-таки случился. За пять минут до конца матча Роберто Фирмино замкнул кросс Джеймса Милнера, установив окончательный счёт - 3:0. Не заметил «Ливерпуль» кадровых проблем, не заметил и соперника. Команда Юргена Клоппа просто снесла «Лестер», который сыграл уж слишком робко. Но тут, наверное, как уж позволил соперник. «Ливрепуль» догнал «Тоттенхэм» по набранным очкам, разница мячей оставила команду Жозе Моуринью на первой строчке.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Ливерпуль, Лестер
Отлично!!! С победой всех красных! ОБЕСКРОВЛЕННЫЙ Ливерпуль даже не заметил хваленый лестер!!! Без Салаха, Хендерсона, ван Дейка, Трента АА, Гомеса, Тьяго, Окса. Подумать только, просто вдумайтесь! И держатся на верху несмотря на козни мелких клубешек не дающих 5 замен, несмотря на ВАР, несмотря на костоломов в каждом матче рубящих игроков Ливерпуля!
А чтобы было если все были здоровы???
Ты пишешь так, как-будто у Ливерпуля проблемы,травмы, ковид, а у всех остальных всё хорошо..
Назови мне команду у которой вся основная линия обороны кроме Робертсона выбыла, причем очень надолго???!!! Из проклятой сборной англии почему то именно Хендо и Гомес приехали с травмами!!!
Специально ломают, в наглую просто, и даже наказаний никаких, судьи и вар на все закрывают глаза! Какого хрена саутгей использует Хендо и Гомеса???!!! Что черт возьми других игроков мало??? Вот пусть использует из тех команд где хитро голосовали против 5 замен!
ВВД и Тьяго травмировали жесточайшими подкатами, просто жуть. Специально вырубили оплот обороны, чтобы Ливерпуль пропускал каждый тычек в сторону ворот.
И Тьяго, на которого столько надежд было, потому что нельзя было вечно за счет крайков решать матчи. И видя такую угрозу, такой креатив, его просто сломали, подумаешь ришарлиссон красную получил...
Не уподобляйся Мансуру, который во всем видел козни против МС. Смотрится не очень. Успехов команде.
То есть это в порядке вещей что 3 из 4 основных игроков линии обороны выбыли надолго?! В каждой команде так?! И это нормально когда реально вырубают игроков именно ключевых?
Так насчет больших проблем с составом никто и не спорит. Но говорить, что все именно специально вырубают и ломают, делают все против именно Ливерпуля -это зря.
Я доволен победе Ливерпуля. Но признаю, есть в речах этого поклонника такое. Будто кругом заговор против команды и одни мелкие клубешки)
О манчестер пеналтед подкатил. Сколько у вас там травм? Или как ВАР отнимает у вас очки? А вы вообще помните что значит забивать с игры???
Если я очень уважаю Ливерпуль, то это не значит, что я уважаю его быдловатых фанатичных поклонников, которые вдруг задрали нос выше неба). Бывало, и вам нехило помогали, жалко (искренне), что в сезоне 2018-2019 это не помогло в АПЛ. Может манчестер и пеналтед, но и ты не кинг кенни, а всего лишь диванный искатель заговоров, при случае моментально переходящий на личности.
А кто просит твоего уважения? Видел меня хоть раз на ветках маню??? Очень редко... А ты вездесущий лезешь. Я тебя не трогал, сам полез
Ну и в каком месте я перешел на личности???!!! Вот ты кстати переходишь!
А сейчас и я перейду! Хватит тут строить утю утю хорошенького здесь, дифферамбы он вечно поет! Лицемер! Хватит уже свою лживую симпатию к Ливерпулю демонстрировать. Все вот это "я рад, я очень хотел, искренне желал" Тьфу аж противно!
Ты по себе людей не суди. Я врать не приучен. Мне Ливерпуль нравится. И очень давно. Еще со времен Макманамана, Оуэна и т.д. Я болею за 3 клуба в АПЛ. МЮ. Ливерпуль, Арсенал. В таком порядке. Мне все равно, что их поклонники -настоящие английские или местные интернетные - ругаются или видят какие заговоры.И все равно, что ты там думаешь и как. Мне уж о себе лучше знать, что и как. Потому и в том году было два футбольных дня, которые в силу своей невероятности вызвали бешеные эмоции. Это - камбэки МЮ с ПСЖ и Ливерпуля с Барсой. Пока - нам судя по всему общаться с тобой не о чем.
Нда... Поставил в один ряд матчи Ливерпуля с Барсой и псж с маню...
Не скрою вызывал ты раньше симпатию, выражусь как и ты "искреннюю"
Но лицемер ты каких еще поискать!
Лучше уж Элемент22 или как его, который все в лицо скажет, чем такие как ты...
В чем я лицемер? В том, что не искажаю названия твоего любимого клуба, в отличие от тебя: В том, что болею с 90-х за 3 команды в АПЛ (а в еврокубках вообще за любую английскую команду, если она играет с представителем другой страны), а также за сборную Англии? Угомонись. Я душой не кривлю. И другим не советую.