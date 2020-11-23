«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью

Матч девятого тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером» завершился победой команды Юргена Клоппа.

В девятом туре АПЛ воскресную программу завершал матч лидера. И речь не про «Ливерпуль», хотя «красные» тоже участие принимали. Команда Юргена Клоппа дома встречала «Лестер» Брендана Роджерса, на один балл опережавший «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». А в свете кадровых проблем «красных» и усталости лидеров, у гостей появлялись очень даже хорошие шансы на успех.

О эпидемии травм и коронавируса в «Ливерпуле» не говорит только ленивый. Клопп лишился почти всей обороны - Ван Дейк, Гомес, Фабиньо, Трент. Глубины в полузащите - Хендерсон, Тьяго и Окслейд-Чемберлен, а теперь ещё и потерял Мо Салаха. Половина основного состава. При этом, у «Лестера» тоже проблем хватает. «Лисьи» лидеры выбывают точечно - Чаглар, Рикарду Перейра и Уилфрид Ндиди не смогли принять участие в матче на «Энфилде».

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В старте «Ливерпуля» нашлось место молодому Джонсу, трио нападения ожидаемо дополнил Диогу Жота, у «Лис» впереди все сильнейшие - Варди, Барнс и Мэддисон. Но несмотря на все проблемы «Ливерпуль» очень уверенно игру вёл. Фирмино и Кейта вывели на ударную позицию юного Джонса - Шмейхель ногами парировал удар Кертиса. Дальше был опасный удар Диогу Жоты, но и тут датский голкипер выручил. Не ожидал Каспер только «подлянки» от своего.

Джеймс Милнер навесил в центр вратарской от углового флага, Эванс выиграл позицию у Мане, однако вместо выноса затылком пробил под перекладину своих ворот -1:0. «Лестер» опешил, скорее по инерции огрызнулся парой атак, но под конец тайма пропустил второй, зевнув классическое наступление «Ливерпуля». Робертсон один остался слева и вырезал выверенный кросс на Жоту. Диогу опередил защитника и головой пробил в противоход Касперу Шмейхелю - 2:0.

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Через 10 минут после старта второго тайма состав «Ливерпуля» ещё помолодел, Неко Уильямс вынужденно появился на поле, заменив травмированного Наби Кейта. И почти тут же «красные» должны был забивать третий, но им просто не повезло. Жота лупил в ближний угол - Шмейхель спас, на отскоке сам же португалец простреливает в голову Фирмино, от которой мяч отскакивает в штангу. Такая суматоха была, что даже оборона «Лестера» не поняла, как же её пронесло в этом эпизоде.

Разгром всё-таки случился. За пять минут до конца матча Роберто Фирмино замкнул кросс Джеймса Милнера, установив окончательный счёт - 3:0. Не заметил «Ливерпуль» кадровых проблем, не заметил и соперника. Команда Юргена Клоппа просто снесла «Лестер», который сыграл уж слишком робко. Но тут, наверное, как уж позволил соперник. «Ливрепуль» догнал «Тоттенхэм» по набранным очкам, разница мячей оставила команду Жозе Моуринью на первой строчке.