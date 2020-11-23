Фабиньо гордится своим рекордом за «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо высказался касательно нового достижения, установленного в матче с «Лестером» (3:0), сообщает официальный сайт клуба.

Бразилец помог «красным» одолеть «Лестер» дома, тем самым поставив новый рекорд по выигранным матчам у «лис».

Сам 27-летний полузащитник оставил комментарий по этому поводу, сказав, что он рад быть частью команды и хочет помочь «Ливерпулю» в сохранении стабильности команды.

Фабиньо после травмы вышел играть против «Лестера» по причине отсутствия двух центральных защитников Виргила ван Дейка и Джо Гомеса. «Ливерпуль» занимает второе место в английской Премьер-лиге.