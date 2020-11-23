«Ливерпуль» установил клубный рекорд

В поединке девятого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле принимал «Лестер». Хозяева отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0.

Как сообщает издание Sky Sports, мерсисайдцы установили клубный рекорд, продлив свою домашнюю беспроигрышную серию в английском чемпионате до 64 матчей. Подопечные Юргена Клоппа выиграли 53 встречи из 64, 11 поединков завершились вничью.

Предыдущий рекорд команда установила в период с 1978-го по 1980-й год. Тогда мерсисайдцы не проигрывали дома на протяжении 63 матчей.

В нынешнем сезоне АПЛ «Ливерпуль», набрав 20 баллов, занимает второе место в турнирной таблице.