«Реал» и «Интер» претендуют на Вейналдума

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19 Ноября 2020, 20:18,
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«Реал» и «Интер» присоединились к «Барселоне» в погоне за полузащитником «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдумом, сообщает Diario Sport.
Вейналдум показал хорошие результаты, и его контракт, который заканчивается уже в июле, привлёк внимание несколько футбольных клубов.
Летом «Барселона» была близка к тому, чтобы подписать полузащитника, но переход не состоялся, а будущее голландца остаётся неопределённым.
Сообщается, что «Реал» и «Интер» показали свой интерес к 30-летнему футболисту.
Все эти клубы ищут возможность предложить игроку хороший контракт, чтобы заполучить его в январе, либо летом, когда он будет свободным агентом.
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Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
|Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Интер Милан, Вейналдум