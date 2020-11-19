«Реал» и «Интер» претендуют на Вейналдума

«Реал» и «Интер» присоединились к «Барселоне» в погоне за полузащитником «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдумом, сообщает Diario Sport.

Вейналдум показал хорошие результаты, и его контракт, который заканчивается уже в июле, привлёк внимание несколько футбольных клубов.

Летом «Барселона» была близка к тому, чтобы подписать полузащитника, но переход не состоялся, а будущее голландца остаётся неопределённым.

Сообщается, что «Реал» и «Интер» показали свой интерес к 30-летнему футболисту.

Все эти клубы ищут возможность предложить игроку хороший контракт, чтобы заполучить его в январе, либо летом, когда он будет свободным агентом.