Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Салах сдал ещё один положительный тест на коронавирус и не сыграет с «Лестером»

18 Ноября 2020, 17:43,

Евро-Футбол.Ру

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сдал ещё один положительный тест на коронавирусную инфекцию, что подтвердила египетская футбольная ассоциация. Футболист остаётся в изоляции и пропустит воскресный матч чемпионата Англии против «Лестера», сообщает Goal.com.

По-прежнему болен и другой египетский футболист, выступающий в английской Премьер-лиге – Мохамед Эльнени из «Арсенала».

Добавим, что в сезоне 2020/2021 Мохамед Салах забил 10 голов в тринадцати матчах за «Ливерпуль» в различных соревнованиях. На текущий момент мерсисайдцы занимают третье место в таблице Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Арсенал Лондон, Мохамед Салах, Мохамед Эльнени
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