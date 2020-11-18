​Салах сдал ещё один положительный тест на коронавирус и не сыграет с «Лестером»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сдал ещё один положительный тест на коронавирусную инфекцию, что подтвердила египетская футбольная ассоциация. Футболист остаётся в изоляции и пропустит воскресный матч чемпионата Англии против «Лестера», сообщает Goal.com.

По-прежнему болен и другой египетский футболист, выступающий в английской Премьер-лиге – Мохамед Эльнени из «Арсенала».

Добавим, что в сезоне 2020/2021 Мохамед Салах забил 10 голов в тринадцати матчах за «Ливерпуль» в различных соревнованиях. На текущий момент мерсисайдцы занимают третье место в таблице Премьер-лиге.