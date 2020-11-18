​Салах сдал ещё один положительный тест на коронавирус и не сыграет с «Лестером»

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18 Ноября 2020, 17:43,
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сдал ещё один положительный тест на коронавирусную инфекцию, что подтвердила египетская футбольная ассоциация. Футболист остаётся в изоляции и пропустит воскресный матч чемпионата Англии против «Лестера», сообщает Goal.com.
По-прежнему болен и другой египетский футболист, выступающий в английской Премьер-лиге – Мохамед Эльнени из «Арсенала».
Добавим, что в сезоне 2020/2021 Мохамед Салах забил 10 голов в тринадцати матчах за «Ливерпуль» в различных соревнованиях. На текущий момент мерсисайдцы занимают третье место в таблице Премьер-лиге.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Арсенал Лондон, Мохамед Салах, Мохамед Эльнени