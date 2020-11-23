Жота: «Хочу, чтобы мы продолжали побеждать, а я оставался важной частью команды»

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23 Ноября 2020, 00:31,
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Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал победу над «Лестером» (3:0).
«Мы здорово играли как в атаке, так и в защите. Создавали много моментов. Это был отличный матч.
Игра в лучшей команде мира очень много значит для меня. Хочу, чтобы мы продолжали побеждать, а я оставался важной частью команды.
Каждый футболист «Ливерпуля» должен чувствовать себя одинаково важным, необходимо, чтобы все были готовы как физически, так и морально.
Три очка позволили приблизиться к лидеру», - цитирует Жоту Sky Sports.
«Ливерпуль» после девяти туров уступает лидирующему «Тоттенхэму» лишь по дополнительным показателям.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Диогу Жота