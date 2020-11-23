Жота: «Хочу, чтобы мы продолжали побеждать, а я оставался важной частью команды»

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал победу над «Лестером» (3:0).

«Мы здорово играли как в атаке, так и в защите. Создавали много моментов. Это был отличный матч.

Игра в лучшей команде мира очень много значит для меня. Хочу, чтобы мы продолжали побеждать, а я оставался важной частью команды.

Каждый футболист «Ливерпуля» должен чувствовать себя одинаково важным, необходимо, чтобы все были готовы как физически, так и морально.

Три очка позволили приблизиться к лидеру», - цитирует Жоту Sky Sports.

«Ливерпуль» после девяти туров уступает лидирующему «Тоттенхэму» лишь по дополнительным показателям.