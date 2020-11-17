Мидо раскритиковал Салаха и руководство египетской федерации

Бывший нападающий сборной Египта и «Тоттенхэма» Мидо недоволен поступком форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который побывал на свадьбе брата во время пандемии коронавируса. Хотя египетские футбольные чиновники утверждают, что Салах был на свадьбе всего 5 минут и носил маску, спустя несколько дней после торжества у футболиста диагностировали коронавирус.

- Мохамед Салах совершил большую ошибку, посетив свадьбу своего брата за несколько дней до матча сборной Египта. Он проявил большую небрежность, - заявил Мидо каналу Al-Nahar TV.

Мидо добавил, что сборная Египта потеряла лидера, а могла бы остаться без других игроков, которые бы заразились от Салаха. Досталось от Мидо и функционерам, которые получили обвинение в трусости, отказавшись критиковать Салаха за его поступок.