Роджерс: «Лестер» сыграл пассивно и заслуженно уступил «Ливерпулю»

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс пообщался с представителями СМИ после поединка девятого тура чемпионата Англии с «Ливерпулем». «Лисы» потерпели разгромное поражение со счетом 0:3.

«В первой половине мы показали пассивный футбол, из-за чего пропустили два мяча. Во втором тайме «Лестер» начал действовать немного лучше, мы смогли вернуться к своему привычному футболу.

Соперник заслуженно победил. После этого матча мы должны исправить свои ошибки, проанализировать недочеты и двигаться дальше», - приводит слова тренер издание BBC Sport.

После девяти туров «Ливерпуль» занимает второе место в таблице АПЛ, а «Лестер» находится на четвертой строчке.