Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Роджерс: «Лестер» сыграл пассивно и заслуженно уступил «Ливерпулю»

23 Ноября 2020, 08:59,

Global Look Press

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс пообщался с представителями СМИ после поединка девятого тура чемпионата Англии с «Ливерпулем». «Лисы» потерпели разгромное поражение со счетом 0:3.

«В первой половине мы показали пассивный футбол, из-за чего пропустили два мяча. Во втором тайме «Лестер» начал действовать немного лучше, мы смогли вернуться к своему привычному футболу.

Соперник заслуженно победил. После этого матча мы должны исправить свои ошибки, проанализировать недочеты и двигаться дальше», - приводит слова тренер издание BBC Sport.

После девяти туров «Ливерпуль» занимает второе место в таблице АПЛ, а «Лестер» находится на четвертой строчке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лестер, Брендан Роджерс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола