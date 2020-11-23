Милнер: «80 минут матча с «Лестером» Фирмино являлся самым невезучим игроком в мире»

|
23 Ноября 2020, 00:50,
|
|
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал победу над «Лестером» (3:0).
«Первый тайм был хорош, а вот второй нет. Это ожидаемо, потому что многие ребята только прилетели после сборных.
Мы здорово владели мячом и не боялись делать это. Фирмино – самый невезучий человек в мире за первые 80 минут. Он заслужил свой гол. Роберто сыграл выдающимся образом.
Впечатляет, что мы здорово играем дома и без фанатов, нам нужно стараться держаться до того момента, пока они вернутся на стадион», - цитирует Милнера Sky Sports.
Сегодняшняя победа позволила «Ливерпулю» подняться на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Джеймс Милнер, Роберто Фирмино