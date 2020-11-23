Милнер: «80 минут матча с «Лестером» Фирмино являлся самым невезучим игроком в мире»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал победу над «Лестером» (3:0).

«Первый тайм был хорош, а вот второй нет. Это ожидаемо, потому что многие ребята только прилетели после сборных.

Мы здорово владели мячом и не боялись делать это. Фирмино – самый невезучий человек в мире за первые 80 минут. Он заслужил свой гол. Роберто сыграл выдающимся образом.

Впечатляет, что мы здорово играем дома и без фанатов, нам нужно стараться держаться до того момента, пока они вернутся на стадион», - цитирует Милнера Sky Sports.

Сегодняшняя победа позволила «Ливерпулю» подняться на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ.