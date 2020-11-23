Клопп: «Милнер провел исключительный матч»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Лестером» (3:0).

«Мы забили три мяча и не пропустили ни одного – это значит, что мы хорошо защищались. Мы контролировали игру, было много отличных вещей в этом матче, не могу выбрать одну. Отметил бы игру Милнера сначала на правом фланге, а затем в центре, он провёл исключительный матч.

Травму получил Кейта, это сложная ситуация, проблем стало еще больше, но нужно продолжать работать. У нас есть много сильных и молодых игроков, но я не собираюсь выпускать их просто так, нужно доказывать свою профпригодность», - цитирует Клоппа Sky Sports.