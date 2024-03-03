«Арсенал» возглавил Мелбет-Первую лигу, одолев «Черноморец»

Претендующий на лидерство тульский «Арсенал» в первом официальном матче 2024 года принимал аутсайдеров из «Черноморца». В первом тайме команды не смогли размочить счет. В итоге ключевым стал отрезок в четыре минуты в начале второй половины. Сергей Ткачёв поразил ворота гостей, а вскоре удвоил перевес Эрвинг Ботака-Иобома.

2:0, «Арсенал» потеснил махачкалинское «Динамо» с первого места, соперник - последний.