«Арсенал» возглавил Мелбет-Первую лигу, одолев «Черноморец»

Претендующий на лидерство тульский «Арсенал» в первом официальном матче 2024 года принимал аутсайдеров из «Черноморца». В первом тайме команды не смогли размочить счет. В итоге ключевым стал отрезок в четыре минуты в начале второй половины. Сергей Ткачёв поразил ворота гостей, а вскоре удвоил перевес Эрвинг Ботака-Иобома.
2:0, «Арсенал» потеснил махачкалинское «Динамо» с первого места, соперник - последний.
Протокол игры
|(1:0) Ткачёв Сергей54'
|(2:0) Ботака-Иобома Эрвинг58'
Кокарев Никита•Лёвин Владислав•Ботака-Иобома Эрвинг•Большаков Кирилл•Коротков Александр II•Бахар Иван78' (Барков Дмитрий (78') •Гелоян Ишхан68' (Зуев Александр (68') •Ткачёв Сергей79' (Суханов Артём Романович (79') •Макаров Анатолий87' (Шевченко Евгений (87') •Кайнов Максим•Попов Артём
Фролкин Даниил•Гараев Виктор•Кумбурович Никола• 82'Чичинадзе Анри•Красильниченко Олег46' (Воропаев Артём (46') •Антонов Антон65' (Кириленко Владислав (65') •Гурченко Даниил82' (Никифоров Никита (82') •Енин Иван 71'72' (Фомин Денис (72') •Ланин Олег•Будагян Юрий65' (Semen Puchkov (65') •Уридия Мераби
03 марта.
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