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Мелбет-Первая лига

«Арсенал» возглавил Мелбет-Первую лигу, одолев «Черноморец»

03 Марта 2024 • 18:24 Комментировать
Арсенал Тула
2:0
Черноморец Нв

Претендующий на лидерство тульский «Арсенал» в первом официальном матче 2024 года принимал аутсайдеров из «Черноморца». В первом тайме команды не смогли размочить счет. В итоге ключевым стал отрезок в четыре минуты в начале второй половины. Сергей Ткачёв поразил ворота гостей, а вскоре удвоил перевес Эрвинг Ботака-Иобома.

2:0, «Арсенал» потеснил махачкалинское «Динамо» с первого места, соперник - последний.

Протокол игры  
Арсенал Тула2:0Черноморец Нв
(1:0) Ткачёв Сергей54'  
(2:0) Ботака-Иобома Эрвинг58'  
Кокарев НикитаЛёвин ВладиславБотака-Иобома ЭрвингБольшаков КириллКоротков Александр IIБахар Иван 78' (Барков Дмитрий ( 78') Гелоян Ишхан 68' (Зуев Александр ( 68') Ткачёв Сергей 79' (Суханов Артём Романович ( 79') Макаров Анатолий 87' (Шевченко Евгений ( 87') Кайнов МаксимПопов Артём
Запасные: Лайкин МаксимБыковский ИльяЧерчесов СтаниславНижегородов КонстантинМацукатов АлексХабибов АнсорЛевашов МихаилНдука Ифеани Давид
Фролкин ДаниилГараев ВикторКумбурович Никола  82'Чичинадзе АнриКрасильниченко Олег 46' (Воропаев Артём ( 46') Антонов Антон 65' (Кириленко Владислав ( 65') Гурченко Даниил 82' (Никифоров Никита ( 82') Енин Иван  71' 72' (Фомин Денис ( 72') Ланин ОлегБудагян Юрий 65' (Semen Puchkov ( 65') Уридия Мераби
Запасные: Маклаков ИванБудачёв ИванМагомедов ЗикрулаМельников НикитаЕсимбеков ДэвидПопович АлександрБезчаснюк Александр
03 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск Арсенал Тула

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