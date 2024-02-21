Матч «Арсенал» - «Черноморец» в рамках 21 тура Мелбет-Первой лиги пройдёт не в Туле, а в Москве на резервном стадионе «оружейников» - «Сапсан Арене». Об этом официально сообщает пресс-служба тульского клуба.

«Погода внесла свои неприятные коррективы. Наш стадион будет полностью готов к проведению матча 3 марта, но сесть риск, что после поле будет «убито». Поэтому мы приняли тяжелое, но единственно правильное решение – пожертвовать одной домашней игрой ради того, чтобы сохранить газон», - говорит Александр Зотов, гендиректор тульского «Арсенала».

Встреча пройдет 3 марта, стартовый свисток прозвучит в 16:30, время московское.