Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Тульский «Арсенал» примет «Черноморец» на «Сапсан Арене» официально

21 Февраля 2024 • 18:53 Комментировать
Арсенал Тула
...
Черноморец Нв
03.03 18:00

Матч «Арсенал» - «Черноморец» в рамках 21 тура Мелбет-Первой лиги пройдёт не в Туле, а в Москве на резервном стадионе «оружейников» - «Сапсан Арене». Об этом официально сообщает пресс-служба тульского клуба.

«Погода внесла свои неприятные коррективы. Наш стадион будет полностью готов к проведению матча 3 марта, но сесть риск, что после поле будет «убито». Поэтому мы приняли тяжелое, но единственно правильное решение – пожертвовать одной домашней игрой ради того, чтобы сохранить газон», - говорит Александр Зотов, гендиректор тульского «Арсенала».

Встреча пройдет 3 марта, стартовый свисток прозвучит в 16:30, время московское.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск Арсенал Тула

Новости по матчу

14 Февраля
15:17
Сторожук: «Арсеналу» нужен был футболист с такими качествами, как у Лайкина»
13 Февраля
11:13
Тульский «Арсенал» пополнился хорватским защитником
07 Февраля
11:45
Тренер «Арсенала» Сторожук: «Только мы знаем, как тяжело ребятам приходилось, как играли на уколах»
10:40
Бахар: «Требования Сторожука сильно отличаются от тех, что были раньше»
10:28
Бахар рассказал, почему выбрал «Арсенал», а не «Черноморец»
06 Февраля
09:51
Шевченко приехал на просмотр в тульский «Арсенал»
22 Января
13:49
Зуев: «Остались тёплые воспоминания от пребывания в ИМТ»
13:41
Зуев: «Переговоры с «Арсеналом» прошли за один день»
21 Января
10:20
Агент Окоронкво: «Джонатан останется в «Арсенале» до конца сезона»
08 Января
12:53
Игрок «Спартака» Зорин может перейти в «Черноморец»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ТУЛА ЧЕРНОМОРЕЦ НВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков «Ливерпуль» потерял Салаха ​Месси выступил с заявлением Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира «Бавария» поставила ультиматум Тухелю Месси высказался о восходящей звезде «Барселоны» Ямале Четыре важных футболиста «Барселоны» не смогут сыграть с «Наполи» У Мбаппе появился новый вариант - переход в «Реал» под угрозой Азар назвал лучших футболистов, с которыми играл в одной команде ​Стало известно, что Месси сделал с восьмым «Золотым мячом»
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио» «Реал» подписал Мбаппе
Спортивные новости
Определились все 16 участников розыгрыша плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Автомобилист» и возглавил Восточную конференцию КХЛ Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Февраля
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» объявил об аренде игрока ЦСКА официально
18:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тульский «Арсенал» примет «Черноморец» на «Сапсан Арене» официально
18:40 · Россия. Премьер-лига
​Идову близок к продолжению карьеры в «Енисее»
16:13 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» объявил о переходе Кузьмичёва в «Торпедо» официально
14:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
Лебеденко: «После завершения карьеры хотелось бы остаться в футболе»
13:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
40-летний Лебеденко рассказал, чем отличается от Криштиану Роналду
13:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» арендуют игрока «Торпедо» Журавлёва
20 Февраля
16:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
Газизов: «Работа на трансферном рынке ведётся»
19 Февраля
18:31 · Россия. Премьер-лига
Газизов исключил приход в махачкалинское «Динамо» Гамида Агаларова
17:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Журавлёв отказал «Алании», защитник доиграет сезон в «Торпедо»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил переход Кузьмичёва из «Локомотива» в «Торпедо»
14:02 · Россия. Премьер-лига
Ковачевич назвал лучших сербов, выступавших в РПЛ
13:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ковачевич: «Бердыев — большой тренер, я многому у него научился»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Ковачевич назвал Клаудиньо лучшим игроком РПЛ
12:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ковачевич — о переходе в махачкалинское «Динамо»: «Были предложения из Китая и Кипра, но позвонил Алексич»
Все новости
Рекомендуем