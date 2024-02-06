Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Шевченко приехал на просмотр в тульский «Арсенал»

06 Февраля 2024 • 09:51 Комментировать
Арсенал Тула
...
Черноморец Нв
03.03 18:00

Белорусский нападающий Евгений Шевченко приехал на просмотр в тульский «Арсенал».

По информации Metaratings, уже сегодня, 6 февраля, 27-летний футболист примет участие в товарищеском матче против «Бунедкора».

Отметим, что в прошлом году Шевченко выступал за «Торпедо» (Жодино), в составе которого провёл 33 матча, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице, имея при этом равное количество набранных очков с «Акроном» (35), располагающимся на третьей строчке. Ближайшие матчи второго по значимости футбольного дивизиона России состоятся в начале марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула трансферы футбола - зима 2024 Евгений Шевченко ещё теги

Новости по матчу

22 Января
13:49
Зуев: «Остались тёплые воспоминания от пребывания в ИМТ»
13:41
Зуев: «Переговоры с «Арсеналом» прошли за один день»
21 Января
10:20
Агент Окоронкво: «Джонатан останется в «Арсенале» до конца сезона»
08 Января
12:53
Игрок «Спартака» Зорин может перейти в «Черноморец»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ТУЛА ЧЕРНОМОРЕЦ НВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал» ​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант Хави сорвал громкий трансфер «Барселоны» и «Баварии» Руни назвал любимого партнёра по атаке в «Манчестер Юнайтед» Президент «Реала» Перес анонсировал трансфер Мбаппе ​Уткин призывает Губерниева проигнорировать запрет «Матч ТВ» В «Ростове» дали ответ по Глушакову Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер «Ливерпуль» хочет заменить Салаха нападающим «Барселоны» ​Президент «Барселоны» хочет купить топ-полузащитника – на прицеле три игрока
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер
Спортивные новости
Самолёт с Татьяной Тарасовой выкатился за пределы ВПП в Саранске Алексей Тищенко назвал фаворита боя Александр Усик - Тайсон Фьюри Канарейкин высказался о возможном влиянии руководства НХЛ на IIHF по допуску России на Олимпиаду «Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Александрова уступила Остапенко в финале турнира в Линце Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Февраля
09:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Шевченко приехал на просмотр в тульский «Арсенал»
05 Февраля
17:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Шаронов разрулил конфликт после матча «СКА-Хабаровска»
17:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» провели два матча за один день
17:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
​После матча «СКА-Хабаровска» случилась драка
14:47 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Торпедо» — не уровень Рыбчинского и Куликова»
13:47 · Россия. Мелбет-Первая лига
Юзепчук: «Клотет нормальный тренер, хотя и были свои нюансы»
13:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» объявило о переходе полузащитника официально
11:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев: «Реализация моментов остаётся ахиллесовой пятой «Химок»
04 Февраля
13:55 · Россия. Премьер-лига
Два игрока «Локомотива» переходят в «Торпедо»
12:53 · Россия. Премьер-лига
Мусаев готов возглавить российский клуб
03 Февраля
17:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Динамо» из Махачкалы показало прощание Бердыева с командой видео
16:35 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Динамо» из Махачкалы не доиграло матч из-за драки
16:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Газизов надеется на помощь Бердыева
02 Февраля
20:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
Газизов: «Бердыев приходил к нам на небольшие деньги»
19:12 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» уверенно победили команду Евгения Калешина
Все новости
Рекомендуем