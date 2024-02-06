Белорусский нападающий Евгений Шевченко приехал на просмотр в тульский «Арсенал».

По информации Metaratings, уже сегодня, 6 февраля, 27-летний футболист примет участие в товарищеском матче против «Бунедкора».

Отметим, что в прошлом году Шевченко выступал за «Торпедо» (Жодино), в составе которого провёл 33 матча, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице, имея при этом равное количество набранных очков с «Акроном» (35), располагающимся на третьей строчке. Ближайшие матчи второго по значимости футбольного дивизиона России состоятся в начале марта.