Бахар рассказал, почему выбрал «Арсенал», а не «Черноморец»

Нападающий Иван Бахар, перешедший нынешней зимой в тульский «Арсенал» из минского «Динамо», рассказал, почему выбрал клуб из Тулы, а не новороссийский «Черноморец», который также проявлял к нему интерес.

«Здесь, наверное, сыграло ключевую роль то, что мне нравится, как выступает «Арсенал». Хорошие результаты в последнее время, перед командой стоят высокие задачи — выход в Премьер-лигу», — цитирует Бахара Metaratings.

Напомним, после 20 туров Мелбет-Первой лиги «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице, имея равное количество набранных очков с третьим «Акроном» (35). «Черноморец», в свою очередь, идёт на последней 18-й строчке, набрав лишь 18 баллов.