Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Бахар рассказал, почему выбрал «Арсенал», а не «Черноморец»

07 Февраля 2024 • 10:28 Комментировать
Арсенал Тула
...
Черноморец Нв
03.03 18:00

Нападающий Иван Бахар, перешедший нынешней зимой в тульский «Арсенал» из минского «Динамо», рассказал, почему выбрал клуб из Тулы, а не новороссийский «Черноморец», который также проявлял к нему интерес.

«Здесь, наверное, сыграло ключевую роль то, что мне нравится, как выступает «Арсенал». Хорошие результаты в последнее время, перед командой стоят высокие задачи — выход в Премьер-лигу», — цитирует Бахара Metaratings.

Напомним, после 20 туров Мелбет-Первой лиги «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице, имея равное количество набранных очков с третьим «Акроном» (35). «Черноморец», в свою очередь, идёт на последней 18-й строчке, набрав лишь 18 баллов.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск Арсенал Тула Иван Бахар ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Февраля
10:28
Бахар рассказал, почему выбрал «Арсенал», а не «Черноморец»
06 Февраля
09:51
Шевченко приехал на просмотр в тульский «Арсенал»
22 Января
13:49
Зуев: «Остались тёплые воспоминания от пребывания в ИМТ»
13:41
Зуев: «Переговоры с «Арсеналом» прошли за один день»
21 Января
10:20
Агент Окоронкво: «Джонатан останется в «Арсенале» до конца сезона»
08 Января
12:53
Игрок «Спартака» Зорин может перейти в «Черноморец»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ТУЛА ЧЕРНОМОРЕЦ НВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Ромарио: «Только двое за всю историю играли лучше меня» «Барселона» выбрала нового главного тренера «Ливерпуль» хочет заменить Салаха нападающим «Барселоны» Не Роналду и Пеле: Лэмпард назвал лучшего футболиста в истории Президент «Реала» Перес анонсировал трансфер Мбаппе Из «Реала» может уйти топ-футболист с ценником в 100 млн евро «Он намного сильнее»: Роналдо сделал выбор между Роналду и Месси Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска ​«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в АПЛ
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в домашнем матче с «Монреалем» «Авангард» забросил 9 шайб в ворота СКА в матче КХЛ Самолёт с Татьяной Тарасовой выкатился за пределы ВПП в Саранске Алексей Тищенко назвал фаворита боя Александр Усик - Тайсон Фьюри Канарейкин высказался о возможном влиянии руководства НХЛ на IIHF по допуску России на Олимпиаду Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Февраля
11:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» пополнился белорусским защитником
10:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бахар: «Требования Сторожука сильно отличаются от тех, что были раньше»
10:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бахар рассказал, почему выбрал «Арсенал», а не «Черноморец»
10:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» просмотрит хорватского полузащитника
06 Февраля
17:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бердыев готов консультировать махачкалинское «Динамо»
16:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
В махачкалинском «Динамо» рассказали, какого тренера ищет клуб
16:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гаджиев допустил возвращение Бердыева в махачкалинское «Динамо»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Рыбчинский и Куликов не перейдут в «Торпедо»
13:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
Сёмину предлагали возглавить махачкалинское «Динамо»
09:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Шевченко приехал на просмотр в тульский «Арсенал»
05 Февраля
17:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Шаронов разрулил конфликт после матча «СКА-Хабаровска»
17:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» провели два матча за один день
17:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
​После матча «СКА-Хабаровска» случилась драка
14:47 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Торпедо» — не уровень Рыбчинского и Куликова»
13:47 · Россия. Мелбет-Первая лига
Юзепчук: «Клотет нормальный тренер, хотя и были свои нюансы»
Все новости
Рекомендуем