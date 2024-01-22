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Мелбет-Первая лига

Зуев: «Переговоры с «Арсеналом» прошли за один день»

22 Января 2024 • 13:41 Комментировать
Арсенал Тула
...
Черноморец Нв
03.03 18:00

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Зуев высказался о своём переходе в тульский «Арсенал» на правах свободного агента.

По словам 27-летнего футболиста, проблем в переговорах с «Арсеналом» у него не возникло, поэтому вопрос о подписании контракта был решён достаточно быстро.

«Переговоры прошли быстро, буквально за один день, и вот начались первые сборы. Будем работать и прикладывать максимальные усилия, чтобы решить поставленные перед командой задачи», — цитирует Зуева «Матч ТВ».

Напомним, текущий сезон Зуев начинал в составе сербского клуба ИМТ, за который успел провести 13 матчей и отметиться в них одной результативной передачей.

Отметим, что после 20 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Арсенал» расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Александр Зуев

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