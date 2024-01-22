Зуев: «Остались тёплые воспоминания от пребывания в ИМТ»

Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Зуев, начинавший нынешний сезон в составе клуба ИМТ, поделился впечатлениями от выступлений в составе сербского клуба.

По словам Зуева, ему было интересно попробовать себя в зарубежном чемпионате и период в ИМТ он будет вспоминать с теплотой.

«В целом, с Сербией и командой попрощался очень хорошо. Остались тёплые воспоминания. Попробовать себя в другом чемпионате всегда интересно, будет что вспомнить, рассказать, посоветовать», — приводит слова Зуева «Матч ТВ».

Напомним, в составе ИМТ 27-летний казахстанский футболист провёл 13 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.