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Мелбет-Первая лига

Агент Окоронкво: «Джонатан останется в «Арсенале» до конца сезона»

21 Января 2024 • 10:20 Комментировать
Арсенал Тула
...
Черноморец Нв
03.03 18:00

Далил Беньяхия, агент нападающего тульского «Арсенала» Джонатана Окоронкво, сообщил, что нигерийский футболист не покинет свой нынешний клуб в зимнее трансферное окно.

«Джонатан останется в «Арсенале» до конца сезона», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Краснодар», который владеет правами на 20-летнего футболиста, может отозвать его из аренды.

В текущем сезоне Окоронкво провёл за «Арсенал» 20 матчей, в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи. После 20 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги команда из Тулы занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков.

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