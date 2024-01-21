Агент Окоронкво: «Джонатан останется в «Арсенале» до конца сезона»

Далил Беньяхия, агент нападающего тульского «Арсенала» Джонатана Окоронкво, сообщил, что нигерийский футболист не покинет свой нынешний клуб в зимнее трансферное окно.

«Джонатан останется в «Арсенале» до конца сезона», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Краснодар», который владеет правами на 20-летнего футболиста, может отозвать его из аренды.

В текущем сезоне Окоронкво провёл за «Арсенал» 20 матчей, в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи. После 20 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги команда из Тулы занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков.