Бахар: «Требования Сторожука сильно отличаются от тех, что были раньше»

Новичок «Арсенала» Иван Бахар поделился мнением о главном тренере тульской команды Александре Сторожуке.

По словам белорусского футболиста, требования Сторожука сильно отличаются от тех, которые предъявлялись к нему раньше.

«Пока чуть тяжело подстраиваемся, стараемся привыкать к новым требованиям. На сборах эти игры нужны, чтобы немножко адаптироваться, почувствовать друг друга. Надеемся, что к сезону подойдём в полной готовности», — приводит слова Бахара Metaratings.

В 20 турах Мелбет-Первой лиги «Арсенал» набрал 35 очков, расположившись на пятом месте в турнирной таблице. Сезон возобновится в начале марта.