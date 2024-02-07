Тренер «Арсенала» Сторожук: «Только мы знаем, как тяжело ребятам приходилось, как играли на уколах»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук поделился мнением о выступлениях своей команды в первой части текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги.

Напомним, в 20 турах «Арсенал» набрал 35 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. От лидирующего махачкалинского «Динамо» команда из Тулы сейчас отстаёт на два балла.

Сторожук отметил, что несмотря на хорошую игру «Арсенала» в концовке первой части сезона, футболистам было крайне непросто восстанавливаться.

«У нас короткая обойма была, и каждый игрок на вес золота. Только мы знаем, как тяжело ребятам приходилось восстанавливаться, как они на уколах играли, на болеутоляющих. Поэтому момент очень неоднозначный», — приводит слова Сторожука Metaratings.

Отметим, что Сторожук возглавляет «Арсенал» с января 2023 года, ранее он работал в «Краснодаре».