Енин: «В «Торпедо» на меня рассчитывали, но ситуация меняется»

Полузащитник «Черноморца» Иван Енин, перешедший зимой в новороссийскую команду из «Торпедо», рассказал о своём уходе из московского клуба.

По словам Енина, соглашение о трансфере было достигнуто очень быстро. При этом в «Торпедо» так и не объяснили футболисту своё решение.

«На меня рассчитывали, как на одного из лидеров команды, но ситуация меняется. Клубы между собой договорились. Видимо, было интересное предложение для «Торпедо», — приводит слова Енина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний Енин провёл за «Торпедо» 12 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.