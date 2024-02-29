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Енин: «В «Торпедо» на меня рассчитывали, но ситуация меняется»

29 Февраля 2024 • 09:34 Комментировать
Арсенал Тула
...
Черноморец Нв
03.03 16:30

Полузащитник «Черноморца» Иван Енин, перешедший зимой в новороссийскую команду из «Торпедо», рассказал о своём уходе из московского клуба.

По словам Енина, соглашение о трансфере было достигнуто очень быстро. При этом в «Торпедо» так и не объяснили футболисту своё решение.

«На меня рассчитывали, как на одного из лидеров команды, но ситуация меняется. Клубы между собой договорились. Видимо, было интересное предложение для «Торпедо», — приводит слова Енина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний Енин провёл за «Торпедо» 12 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
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