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Мелбет-Первая лига

Тульский «Арсенал» пополнился хорватским защитником

13 Февраля 2024 • 11:13 Комментировать
Арсенал Тула
...
Черноморец Нв
03.03 18:00

Тульский «Арсенал» усилился хорватским защитником Марином Карамарко. Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.

Отмечается, что 25-летний футболист будет выступать за «Арсенал» под 44-м номером.

В сезоне-2022/2023 Карамарко выступал за австрийский клуб «Хартберг», в составе которого провёл 13 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.

Напомним, после 20 туров Мелбет-Первой лиги «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков. От лидирующего махачкалинского «Динамо» команда из Тулы сейчас отстаёт всего на два балла.

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