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Сторожук: «Арсеналу» нужен был футболист с такими качествами, как у Лайкина»

14 Февраля 2024 • 15:17 Комментировать
Арсенал Тула
...
Черноморец Нв
03.03 18:00

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о переходе в клуб полузащитника «Спартака» Максима Лайкина на правах аренды.

По словам специалиста, «Арсенал» нуждался в таком футболисте, как Лайкин. Также Сторожук отметил, что 20-летний игрок сам изъявил желание перейти в команду из Тулы, несмотря на имевшиеся у него предложения от других клубов.

«Лайкин — молодой и талантливый игрок. Нам как раз нужен футболист с такими качествами на его позицию. Немаловажно, что и сам Максим проявил желание играть за «Арсенал», — приводит слова Сторожука «Чемпионат».

За первую команду «Спартака» Лайкин успел провести три игры, не сумев отметиться в них результативными действиями. Также в карьере молодого футболиста был нижнекамский «Нефтехимик».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Арсенал Тула Александр Сторожук Максим Лайкин ещё теги

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