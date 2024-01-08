Игрок «Спартака» Зорин может перейти в «Черноморец»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин может перейти в «Черноморец» на правах аренды.

По информации Metaratings, московский клуб готов рассмотреть предложения по 19-летнему футболисту.

Напомним, что первую часть текущего сезона Зорин провёл в минском «Динамо» на правах аренды. В составе белорусской команды молодой футболист провёл 11 матчей, забил в них семь мячей и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 500 тысяч евро.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Черноморец» занимает последнее 18-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.