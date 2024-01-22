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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нулевые Месси и Суарес, скандальные ВАРы «Реала» и взлетающий «Ювентус»

22 Января 2024 • 10:00 Комментировать

Чёткий «Арсенал» и отрывной «Ливерпуль»

На минувших выходных в Английской премьер-лиге доигралась остававшаяся половина 21-го тура (за исключением понедельничного матча «Брайтон» – «Вулверхэмптон»). Из топов проводили свои игры только «Арсенал» и «Ливерпуль». «Канониры» наконец вздохнули полной грудью, выиграв матч чемпионата Англии впервые более чем за месяц.

Команда Артеты накидала пять безответных мячей в ворота «Кристал Пэлас». «Ливерпуль» забил «Борнмуту» чуть поменьше – четыре гола. Коллектив Клоппа оторвался от трёх преследователей на пять очков. С «Арсеналом» и «Астон Виллой» «Ливерпуль» сыграл поровну матчей, а по сравнению с «Манчестер Сити» – на один больше.

Опасный баннер и обделённый Санчо

В Бундеслиге укрепил своё лидерство леверкузенский «Байер». Он приноровился вырывать победы в компенсированное время. «Аптекари» так сделали второй раз подряд, повергнув «РБ «Лейпциг» вслед за «Аугсбургом». А вот «Бавария» дала маху, проиграв «Вердеру» впервые с 2008 года. Теперь отрыв «Байера» составляет семь очков, но у «Баварии» матч в запасе.

Во встрече «Бохума» и «Штутгарта» перерыв продлился аж 42 минуты, так как фанаты своим баннером затянули эвакуационный выход. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кёльн», а Фюллькруг не дал исполнить пенальти Джейдону Санчо, хотя тот очень хотел это сделать.

Суперхет-трик Довбика, финишные победы «Барсы» и «Реала»

«Альмерия», отнявшая в прошлом туре очки у «Жироны», едва не повторила похожий трюк с «Реалом». Команда Анчелотти проигрывала по ходу скандального в судейском плане матча 0:2, а вырвала победу на 90+9-й минуте голом Карвахаля. Три раза арбитр после ВАРа принимал решения в пользу «Реала». За «Барселону» дебютировал 16-летний защитник Пау Кубарси. «Сине-гранатовые» тоже выгрызли себе три очка в концовке. Ферран Торрес сделал в ворота «Бетиса» хет-трик и отдал голевой пас.

Захарян вышел на замену на 78-й минуте матча с «Сельтой». К тому моменту «Реал Сосьедад» вёл 1:0 – таким счёт и остался. «Жирона», быстро пропустив от «Севильи», отвела душу хет-триком Довбика за шесть минут. В итоге дружина Мичела победила 5:1 и сохранила первое место. «Реал» и «Барселона» имеют по матчу в запасе, отставая от «Жироны» на одно очко и на восемь баллов соответственно. А Довбик делит первое место с Беллингемом в гонке бомбардиров (14 голов) и опережает того по системе «гол+пас» на два очка (14+5).

Бомбардирская страсть Влаховича и расизм в адрес Меньяна

«Ювентус» воспользовался отлучкой миланского «Интера» в Саудовскую Аравию на ступенчатый Суперкубок Италии и обошёл «нерадзурри» в таблице Серии A, разгромив «Лечче» в гостях с дублем Влаховича. Второй гол Душан отнял у Маккенни, добив мяч в сетку с ленточки. «Милан» в гостях на зубах вырвал волевую победу у «Удинезе». Решающий гол на 3-й добавленной минуте провёл вышедший на замену Окафор.

В первом тайме матч в Удине приостанавливался на несколько минут, когда вратарь «россонери» Майк Меньян уходил в подтрибунное помещение, возмущенный расистскими выкриками с трибун в его адрес. Но партнёры уговорили его вернуться, и игра возобновилась. «Рома» без Моуринью в дебютном матче под руководством де Росси победила «Верону».  

Полный матч Головина и голевой дебют Педро

Во Франции уик-энд был посвящён 1/16 финала Кубка страны. «Монако» расправился с «Родезом» из Лиги 2, а «ПСЖ» – с «Орлеаном» из Лиги 3. Головин провёл весь матч, Бен-Йеддер оформил хет-трик, на счету Мбаппе дубль. Суарес неофициально дебютировал за «Интер Майами». Вместе с Месси он провёл первый тайм в товарищеском матче со сборной Сальвадора (0:0).

За «Зенит» также неофициально дебютировали бразильцы Артур и Педро. Второй из них закрепил победу питерцев над самаркандским «Динамо» последним голом (5:1). Тоже на сборах в Абу-Даби «Локомотив» огорчил саудовский «Аль-Ахдуд» (2:0), а ЦСКА разнёс оманский «Сохар» (4:1), пропустив гол из-за травмы Виллиана Роши, которого сразу после этого заменили.

Кирилл Иванцов

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