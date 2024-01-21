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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный гол в ворота «Удинезе»

21 Января 2024 • 00:53 Комментировать
Удинезе
2:3
Милан
окончен

В 21-м туре Серии А «Удинезе» с «Миланом» выдали драматичный матч. Хозяева сыграли на контратаках и едва не разжились очками. В первой трети у «россонери» лучшие моменты создавал Оливье Жиру, но никак не мог пробить вратаря. Прострел с левого края штрафной, Жиру пропустил мяч, а Рубен Лофтус-Чик отправил его в правый нижний угол. До перерыва соперник отыгрался, Лазар Самарджич сохранил мяч в борьбе с защитником и метко пробил в левую часть ворот - 1:1. Во втором тайме Флорьян Товен у правого угла вратарской прошел соперников и послал мяч мимо голкипера - 2:1. Под конец игры прострел с левого фланга, Жиру пробил в перекладину, и мяч отскочил на линию ворот, а Лука Йович его добавил в сетку.  На 90-й минуте после углового Жиру сбросил мяч на партнера, и Ноа Окафор вырвал победу - 2:3.

«Милан» в четырех очках от «Ювентуса» и в шести от «Интера», соперник всего в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Удинезе2:3Милан
  31'Лофтус-Чик Рубен (0:1)
(1:1) Самарджич Лазар42'  
(2:1) Товен Флорьян62'  
  83'Йович Лука (2:2)
  90'Окафор Ноа (2:3)
Окойе МадукаФеррейра Жоау  78'Перес НеуэнКристенсен ТомасЭбоселе Фести  52' 60' (Пайеро Мартин ( 60') Ловрич СандиУолас Соуза  66'Самарджич Лазар 60' (Эхизибуэ Кингсли ( 60') Камара Ассан  45' 84' (Саррага Ойер ( 84') Перейра Роберто 46' (Товен Флорьян ( 46'  56') Лукка Лоренцо  71' 76' (Саксесс Исаак ( 76')
Запасные: Хианетти ЛаутароКамара ЭтьенКабаселе КристианПаделли ДаниэлеСильвестри МаркоЗемура ДжорданТиквич АнтониоМасина АдамБреннер
Меньян МайкКалабрия Давиде 75' (Йович Лука ( 75') Кьяер СимонГаббия МаттеоЭрнандес Тео  88'Лофтус-Чик РубенАдли ЯсинРейндерс Тиджани 68' (Окафор Ноа ( 68') Пулишич Кристиан 75' (Флоренци Алессандро ( 75') Жиру ОливьеЛеау Рафаэл 90' (Муса Юнус ( 90')
Запасные: Спортьелло МаркоТерраччано ФилиппоШимич Ян-КарлоХименес АлехандроРомеро ЛукаТраоре ШакаМиранте АнтониоДзероли Кевин
20 января. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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