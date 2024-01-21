«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный гол в ворота «Удинезе»

В 21-м туре Серии А «Удинезе» с «Миланом» выдали драматичный матч. Хозяева сыграли на контратаках и едва не разжились очками. В первой трети у «россонери» лучшие моменты создавал Оливье Жиру, но никак не мог пробить вратаря. Прострел с левого края штрафной, Жиру пропустил мяч, а Рубен Лофтус-Чик отправил его в правый нижний угол. До перерыва соперник отыгрался, Лазар Самарджич сохранил мяч в борьбе с защитником и метко пробил в левую часть ворот - 1:1. Во втором тайме Флорьян Товен у правого угла вратарской прошел соперников и послал мяч мимо голкипера - 2:1. Под конец игры прострел с левого фланга, Жиру пробил в перекладину, и мяч отскочил на линию ворот, а Лука Йович его добавил в сетку. На 90-й минуте после углового Жиру сбросил мяч на партнера, и Ноа Окафор вырвал победу - 2:3.

«Милан» в четырех очках от «Ювентуса» и в шести от «Интера», соперник всего в очке над зоной вылета.